Dit zijn de nieuwe operatiekamers van het ADRZ

GOES - Wie volgende maand geopereerd moet worden in het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Goes komt terecht in gloednieuwe operatiekamers. Eind februari openen zes nieuwe operatiekamers de deuren.

Nieuwe ruimte

De nieuwe operatie-afdeling kost zo'n 14 miljoen euro. Daarvoor heb je zes nieuwe operatiekamers met de nieuwste apparatuur. De rest van de vleugel is ingericht voor alles wat met opereren te maken heeft. Van steriele magazijnen tot een ruimte waar patiënten voor en na hun operatie worden ontvangen.



Eisen

Op dit moment heeft het ziekenhuis vier operatiekamers. Die voldoen nog maar nauwelijks aan de eisen. "Het was hoognodig", vertelt chirurg Willem Rinsema. "We voldeden nog maar net aan de norm. Nu kunnen we met volle overgave zeggen dat onze operatiekamers volledig voldoen aan de huidige eisen."



Eén grote ruimte

Vijf operatiekamers zijn identiek aan elkaar. Eén onderscheidt zich volgens Rinsema in omvang. "Eentje is twee keer zo groot, omdat we daar meer apparatuur nodig hebben. In die ruimte doen we de hele complexe operaties waarvoor we bijvoorbeeld een röntgenapparaat gebruiken."



Alles hangt

Alles in de ok's hangt aan het plafond. "Dat is makkelijk schoonmaken en zorgt ervoor dat je makkelijker apparatuur naar je toe kan halen of laten brengen. Het zijn misschien details. Maar al deze kleine veranderingen maken het werk veiliger en voor ons iets makkelijker", vertelt operatie-assistente Carla Elstgeest.

Voorbereiding

Nieuw is ook dat voor alle voorbereidingen van de operatie een aparte ruimte is gebouwd. Nu gebeurt dat nog op de ok zelf. "Dan is het best wel druk in zo'n kleine ruimte. Als de patiënt binnen komt, stoppen we met de voorbereidingen totdat hij in slaap is. Daarna gaan we pas verder. Nu kan de anesthesist de patiënt rustig in slaap brengen, terwijl wij in een andere ruimte alles klaarmaken voor de operatie", vertelt Elstgeest.



Samenwerking

Het ziekenhuis bouwt de nieuwe vleugel in samenwerking met Siemens. Die bouwde eerder al mee aan het nucleair centrum in Goes. Het bedrijf heeft een contract voor tien jaar met het ziekenhuis. Siemens bouwt en onderhoudt alles. Het ADRZ huurt het.



Luchtbehandeling

De nieuwe operatiekamers zijn uitgerust met de nieuwste technieken. Luchtbehandeling is één van de belangrijkste. "Dat zorgt ervoor dat de lucht van de patiënt weg wordt geblazen. Met andere woorden: bacteriën hebben dan veel minder kans om de patiënt te bereiken en daarmee is het gevaar op ontstekingen na de operatie een stuk kleiner", vertelt chirurg Rinsema.