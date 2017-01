Zeeland wordt wakker: operatiekamers, hulpactie en wederzijdse liefde

OOST-SOUBURG - Goedemorgen! Het is maandag 16 januari 2017. Dit is het nieuws in Zeeland:

Operatiekamers

De zes nieuwe operatiekamers van het Admiraal de Ruyterziekenhuis worden volgende maand in gebruik genomen. Op dit moment wordt er een nieuwe vleugel gebouwd met zes ok's. Dat is twee meer dan de huidige vier. Die nieuwe operatiekamers worden voorzien van de nieuwste apparatuur. En daar zijn ze bij het ziekenhuis maar wat blij mee vertelt chirurg Willem Rinsema. Want deze nieuwe kamers voldoen aan alle nieuwe regels. En in de oude OK's ontbrak daar soms nog wel wat aan.

Hulpactie

Grieks restaurant Onassis in Middelburg heeft winterkleding en dekens ingezameld voor vluchtelingen in Griekenland. Die hebben te maken met sneeuw en kou in de vluchtelingenkampen. De eigenaren van het restaurant werken samen met Moving for People, een hulporganisatie die de ingezamelde goederen naar Griekenland brengt. Want volgens Georgia Sakellariou van het restaurant hebben die de spullen hard nodig, want terwijl het buiten vriest zitten ze met zomerkleding aan in dunne tentjes.

Wederzijdse liefde

De liefde tussen de Syrische Yara Alshanaa en de gemeente Middelburg komt van twee kanten. Gistermiddag ontmoetten Yara en burgemeester Harald Bergmann elkaar weer tijdens de nieuwjaarsreceptie.



Medailles

Met meer dan tien gouden medailles was Nikita van den Ouden uit Rilland de afgelopen twee weekenden grootverdiener bij de Zeeuwse zwemkampioenschappen in Terneuzen. Van den Ouden is pas 17 jaar, maar nu al op veel afstanden en slagen sterker dan haar concurrenten. Toch ziet ze haar sporttoekomst niet in het zwemmen. Ze wil naar de Olympische Spelen als triatlete.



foto: Tanja van Eenenaam



Weer

Het is een rustige en overwegend droge dag vandaag. Lokaal kan vanochtend nog een mistbank voorkomen, verder komt de zon ook geregeld aan bod tussen de wolkenvelden door. Het wordt 3 graden bij weinig wind.