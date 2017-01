Middelburg is jarig en viert feest (video)

MIDDELBURG - Dit weekend is het startschot gegeven voor Middelburg 800. De stad wordt dit jaar acht eeuwen oud en dat wordt een jaar lang gevierd. In 1217 verleenden de Vlaamse gravin Johanna en de Hollandse graaf Willem 1 Middelburg stadsrechten.

Brand

De precieze datum waarop Middelburg stadsrechten kreeg, is onbekend. Door een brand in het stadhuis tijdens de Tweede Wereldoorlog is dat document verloren gegaan.



Promconcert

Er zijn enkele grote evenementen gepland, waaronder een Zeeuws Promconcert en het project Waterlicht van kunstenaar en ontwerper Daan Roosegaarde.



Sport

Ook is er in de zomer een sport-, spel- en waterweek. Een onderdeel is een zeskamp voor en door de wijken, waar teams met een eigen vlag aan mee kunnen doen.

Evenementen

Middelburg wil zichzelf in 2017 provinciaal, maar ook landelijk op de kaart zetten. Ook wordt het onderwijs betrokken bij de festiviteiten. De middelbare scholen CSW en Nehalennia organiseren een scholenfestival. Dat wordt een festival voor en door leerlingen met muziek, beeldende kunst, dans, zang en drama.



Boek

De gemeente Middelburg heeft voor alles zo'n 250.000 euro uitgetrokken. Daarvan is 20.000 euro toegezegd aan het Zeeuws Archief. Deze instelling gaat een boek maken over de geschiedenis van Middelburg.