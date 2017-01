De zee blijft plastic braken, maar de jutter geeft niet op (video)

Jutbakken

'Doe mee, verlos de zee!' begon in 2010 in Goeree-Overflakkee en breidde in 2011 uit naar onder meer Vlissingen. Monique Jankowski begon vrijwilligers te verzamelen die regelmatig in de herfst en winter de Walcherse stranden wilden schoonhouden, omdat de strandexploitanten dit alleen in de zomer doen. Inmiddels staan ook langs de Schouwse en Thoolse kust vele zogenoemde jutbakken waar het afval in weggegooid kan worden.



Rotzooi

Jankowski heeft in Zeeland zo'n zestig vrijwilligers weten te enthousiasmeren. Samen lopen ze één of meerdere keren per week de kustlijn af en maken het strand schoon. De hoeveelheid rotzooi is door de jaren heen niet afgenomen volgens Jankowski. De tientallen Zeeuwse jutbakken raken dus regelmatig vol. De gemeenten zorgen vervolgens voor afvoer en verwerking van het afval.

Uitbraken

Jankowski wordt wel eens mistroostig van het gegeven dat ondanks de aandacht voor vervuiling de zee maar steeds allerlei troep blijft uitbraken. Toch blijft ze jutten en mensen proberen te bewegen om met haar mee te doen. ''Het is geen straf om hier te lopen en de wereld een stukje schoner te maken'', zegt ze. Overigens is het niet alleen troep wat Jankowski aan de kustlijn vind; in november vond ze een schedel van een prehistorische bizon.