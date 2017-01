OUD-VOSSEMEER - Zaterdag vierdeklasser Vosmeer heeft in Frans Ceton (62) een nieuwe hoofdtrainer gevonden voor volgend seizoen. Ceton volgt Cees Stoutjesdijk op.

Ceton, die in Melissant woont, is nu actief als hoofdopleidingen bij Terheijden. Als hoofdtrainer was hij eerder werkzaam bij Volharding en Den Bommel.