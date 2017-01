Politie haalt drie jongens van bouwterrein

VLISSINGEN - De politie heeft zondagavond drie jongens van een afgesloten bouwterrein aan de Vrijgang in Vlissingen gehaald. Daarbij was wel de hulp van een politiehond voor nodig.

Vernielingen

Een getuige belde rond 18.30 uur naar de politie dat hij drie personen op het afgesloten terrein zag lopen. Aan de Vrijgang wordt een appartementencomplex gebouwd. Op basis van de geluiden meldde de getuige dat de drie vernielingen pleegden.



Hond

De politie is met meerdere agenten en een hondenbegeleider naar het terrein gegaan. Door te dreigen met de inzet van de hond kwamen de drie jongens al snel te voorschijn. Het ging om drie 18-jarige jongens uit Grijpskerke en Middelburg.



Proces-verbaal

Het drietal is naar het politiebureau gebracht waar proces-verbaal tegen hen is opgemaakt.