'Dat ik als 50-plusser nog meezwem is een slecht teken' (video)

TERNEUZEN - De Zeeuwse zwemkampioenschappen toonden de afgelopen weekenden aan dat een aantal Zeeuwse talenten flink aan de weg timmert. Toch zijn er ook problemen voor de zwemsport in de provincie. Alleen De Zeeuwse Kust uit Vlissingen levert zwemmers die op nationaal niveau mee kunnen doen en ook in de breedte is de sport niet al te sterk.

Aanvulling

"Dat ik als 50-plusser nog meezwem is een slecht teken", zegt hoofdtrainer Cees van Houwelingen van De Schelde uit Terneuzen. Van Houwelingen vindt dat zwemvereniging De Zeeuwse Kust goed bezig is. "En ook bij de Bevelanders en Scheldestroom zie ik weer goede dingen. Maar we moeten niet verwachten dat er op dit moment zwemmers buitenom die van DZK bij de nationale top kunnen aansluiten. Dat is nu even te hoog gegrepen."



Vijftig gepasseerd

Van Houwelingen is de vijftig al gepasseerd, maar zwemt nog steeds mee bij de kampioenschappen. "Ik vind het nog steeds hartstikke leuk", zegt hij. "Maar het zegt ook wel iets over het zwemmen in Zeeland. Als je iemand als ik nodig hebt om het veld aan te vullen, dan is het zwemmen in de provincie niet al te breed."

DZK

Marcel Kort (foto boven) is hoofdtrainer van De Zeeuwse Kust. Hij heeft te weinig zicht op de ontwikkelingen bij andere Zeeuwse clubs, maar ziet wel dat er bij zijn vereniging veel talent is. "We werken nu richting het NK van over twee weken. En ik denk dat we daar best hoge ogen kunnen gooien. We hebben een heel sterk meisjes team en ook talenten als Bridget de Bat en Yorick Visser zijn in vorm."