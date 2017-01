172 bezwaren tegen plan Brouwerseiland

Uniek

De gemeente is volop bezig om alle zienswijzen door te werken. Volgens projectleider Ricardo de Winter van de gemeente Schouwen-Duiveland gaat het om 45 unieke zienswijzen. Dat betekent dat meerdere mensen dezelfde tekst hebben ingestuurd.



Bezwaarmaker

Eén van de bezwaarmakers is Natuur en Vogelwacht Schouwen-Duiveland. Volgens de organisatie komt het project te laat en is het achterhaald en er wordt op grove wijze nationale belangen aangetast. Verder vinden ze dat de procedures op verwarrende en publieksonvriendelijke wijze zijn uitgevoerd. De club geeft aan bezwaar te blijven maken tot en met de Raad van State.



Windsurfers

Vanaf het begin hebben windsurfers geprotesteerd tegen de komst van het recreatieproject. Ze zijn bang dat door de komst van Brouwerseiland de wind wegvalt en daarmee hun surfspot op de Brouwersdam verdwijnt.



Wat is Brouwerseiland?

Brouwerseiland is een recreatieproject waarbij verschillende eilandjes in het Grevelingenmeer moeten komen met daarop huizen, horeca, aanlegsteigers en een nieuwe jachthaven. De gemeenteraad zal naar verwachting in april een beslissing nemen over het project.



