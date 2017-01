'Mondragon wordt binnenkort gesloopt'

Belegger

Boogert is momenteel in gesprek met een nieuwe belegger die het hotel en bijbehorende voorzieningen wil gaan exploiteren. "Er worden al geruime tijd gesprekken gevoerd met een mogelijke nieuwe investeerder die interesse heeft getoond. We hopen dan ook zo snel mogelijk de uitvoering weer te kunnen oppakken."



Plannen

De plannen om het oude Mondragon te renoveren tot een hotel met in totaal veertig luxe suites, vier zalen, een bistro, een restaurant en een parkeerkelder met 32 parkeerplaatsen zijn dus nog niet van de baan.

Vergunning

De verleende omgevingsvergunning blijft drie jaar van kracht. De gemeente Schouwen-Duiveland houdt de vinger aan de pols, maar is ervan overtuigd dat het nieuwe complex binnen de termijn wordt gerealiseerd.



Naam

Het nieuwe complex blijft 'Mondragon' heten vanwege de emotionele waarde die het gebouw heeft voor de inwoners van Zierikzee. En ook als verwijzing naar Cristóbal de Mondragón die de stad tijdens de Tachtigjarige Oorlog negen maanden heeft belegerd en uiteindelijk heeft veroverd.