Minder Zeeuwse bedrijven op de fles

MIDDELBURG - Ook in 2016 is het aantal faillissementen in Zeeland afgenomen, zo blijkt uit cijfers van het CBS. In 2013 sprak de Middelburgse rechtbank nog 122 faillissementen uit, het jaar daarna 118, in 2015 nog 97 en het afgelopen jaar waren het er nog maar 86.

Bedrijven

De daling gaat het snelst in het bedrijfsleven: het afgelopen jaar gingen nog 73 bedrijven en instellingen bankroet. Zie grafiek. Dat was twee jaar geleden nog meer dan honderd. In 2016 gingen dertien personen met een eenmanszaak op de fles.

Trend

Het Zeeuwse bedrijfsleven volgt daarmee de landelijke trend, die wijst op economisch herstel. In bijna alle bedrijfstakken is het aantal faillissementen gedaald. Het sterkst was de daling (in heel Nederland) in de bouwnijverheid: 33 procent minder aannemers gingen bankroet. De oorzaak is volgens het CBS het herstel van de woningmarkt dat in 2016 doorzette. Ook de Zeeuwse bouwsector zit weer in de lift.