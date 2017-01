Jaarwisseling kost gemeenten anderhalve ton

Uitschieters

De uitgave van anderhalve ton ligt op het Zeeuwse gemiddelde van de aflopen jaren. Hulst had de minste schade met 2500 euro. Middelburg heeft in Zeeland de duurste jaarwisseling achter de rug. Daar loopt het schadebedrag op tot 27.583 euro.



Voorzorgsmaatregelen

In de gemeente Vlissingen heeft oud en nieuw 20.000 euro gekost. Daarin zit ook een investering van 6.000 euro om dertien ondergrondse containers veilig te houden. Die zijn voor de jaarwisseling onder water gezet om brand te voorkomen. Na oud en nieuw zijn ze weer leeggepompt.



Geld per inwoner

Gemiddeld kost de vuurwerkschade de Zeeuw veertig cent per persoon. In Hulst liggen de kosten per inwoner het laagst met negen cent. Reimerswaal heeft per persoon de hoogste rekening: 89 cent per inwoner.