Getijde College overgenomen, lessen weer hervat (video)

GOES - Leerlingen van het Getijde College kregen vandaag weer les in Goes. De stichting Ojee ADHD uit Ouwerkerk en Essenzo opleidingen uit Gouda hebben het College overgenomen. Binnen een jaar moet het aantal studenten zijn verdubbeld.

Hervat

Het Getijde College bestaat vier jaar en is een initiatief van Kees van de Wouw. Begin januari werd de school failliet verklaard. Daardoor werden vorige week geen lessen gegeven. Inmiddels zijn de lessen hervat. Op het College zitten vijftig leerlingen die kleinschalig les krijgen van 12 parttime docenten op mavo, havo, vwo en mbo-niveau. De Avondschool en het Stedelijk College Goes zijn ook onderdeel van het Getijde College.



Garant

"Wij staan in ieder geval garant voor dat alle huidige leerlingen hun opleiding kunnen afronden, samen met Essenzo", zegt Astrid van Kleeff van de stichting Ojee ADHD. "In de tussentijd wordt het onze taak om dit college uit te breiden en groter te maken."



Structuur

Essenzo is een particuliere school die zich richt op kleinschalig onderwijs en persoonlijke aandacht. "Wij gaan de school structuur geven", zegt Teus de Jong van Essenzo. "De stichting Ojee ADHD wil er alleen maar voor zorgen dat kinderen les krijgen die net op een andere manier onderwijs nodig hebben dan in een grote, reguliere school. Samen gaan we dat doen."



Verdubbeling

Om een succesvol vervolg te kunnen blijven geven zijn wel meer leerlingen nodig. "Er moeten binnen een jaar zo'n 100 leerlingen les krijgen op het Getijde College", zegt Van Kleeff. "Twee keer zoveel als nu dus. Daar zetten we op in."