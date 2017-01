Onderhoudsbeurt voor de Vlaketunnel

Reparaties

Rijkswaterstaat doet regulier onderhoud in de tunnel. Afgelopen donderdag viel een hoogwerker van een vrachtwagen waardoor mogelijk schade is ontstaan in de tunnel. Die schade wordt ook meteen gerepareerd.



Glasvezel in de tunnel

Ook legt Rijkswaterstaat een tweede glasvezelkabel aan in de tunnel. Het is de verbinding tussen de Vlaketunnel en de verkeerscentrale, waar de tunnel in de gaten wordt gehouden en wordt bediend.



Langere reistijd

Weggebruikers moeten rekening houden met een langere reistijd, laat Rijkswaterstaat weten. Automobilisten worden omgeleid via de N289.



N57

Maandagavond 23 januari is de het Dampoortaquaduct in de N57 aan de beurt voor onderhoudswerkzaamheden. Het aquaduct wordt dan ook in beide richtingen afgesloten.