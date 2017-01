Tolvrije Westerscheldetunnel kost 500 miljoen

Tot 2033

De tunnel ging in 2003 open en sindsdien moet er voor elke rit tol worden betaald. Afgesproken is dat de tolheffing tot en met maart 2033 doorgaat. Of zoveel mogelijk eerder als de opbrengsten hoog genoeg zijn.



Lokkertje

Volgens van der Maas wil iedereen wel dat de tunnel zo snel mogelijk tolvrij wordt. En vanwege de verkiezingen is het volgens hem nu ook de goede tijd om ervoor te strijden. Maar hij waarschuwt er wel voor dat het een lokkertje kan zijn wat na de verkiezingen niet wordt waargemaakt. "Zelf zie ik het nog zo één twee drie niet gebeuren", aldus de verantwoordelijk gedeputeerde.

1500 euro per jaar

Wie dagelijks voor werk of school door de tunnel rijdt kan meer dan 1500 euro per jaar kwijt zijn aan kosten die andere Nederlanders niet hebben als naar hun werk of hun school reizen. Ook vinden Zeeuws-Vlamingen het oneerlijk dat zij tot moeten betalen om naar de rest van Nederland te reizen.



500 miljoen

Afgelopen weekend hielden de PvdA en de SP een partijcongres waarbij ze hun verkiezingsprogramma's hebben vastgesteld. Allebei de partijen willen dat er een einde komt aan de in hun ogen oneerlijke tol. Maar de tunneldirectie en de provincie - voor 100 procent eigenaar van de tunnel - kost dat dus 500 miljoen euro.