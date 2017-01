Zeeland wordt wakker: Westerscheldetunnel, spijt en Sloebos

OOST-SOUBURG - Goedemorgen! Het is dinsdag 17 januari 2017 en dit is het nieuws in Zeeland.

500 miljoen

Het kost 500 miljoen euro om de Westerscheldetunnel tolvrij te maken, zegt gedeputeerde Harry van der Maas. Hij reageert op de verkiezingsprogramma's van de PvdA en de SP. Die hebben een tolvrije tunnel daarin opgenomen, maar de financiële onderbouwing ontbreekt. "Zelf zie ik het nog zo één twee drie niet gebeuren", aldus de verantwoordelijk gedeputeerde.



Spijt

Het spijt burgemeester Bergmann van Middelburg dat de gemeenteraden niet eerder op de hoogte waren van de problemen bij de veiligheidsregio. In een nieuw geval zou hij het anders aanpakken, zei Bergmann in een debat in de gemeenteraad.



Gewonde vrouw

De brandweer heeft maandagavond een gewonde vrouw uit haar woning in een verzorgingstehuis in Middelburg gehaald na een valpartij.



Kerncentrale weer zichtbaar

Bij Borssele worden bomen gekapt die bijna dertig jaar geleden geplaatst zijn om het zicht van de kerncentrale te ontnemen. Het stuk bos heet de 'Sloerand' en de omwonenden zijn allesbehalve blij dat de bomen verdwijnen. Zij kijken nu weer tegen de kerncentrale aan en op dat uitzicht zitten ze niet te wachten.



Foto: Peter Veerhoek



Het weer

De dag begint bewolkt en nevelig, maar in de loop van de dag is er ook wat ruimte voor de zon. Het blijft droog en bij weinig wind stijgt de middagtemperatuur tot aan het vriespunt.