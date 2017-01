Overgenomen Getijde College wordt ook hbo

GOES - Het Getijde College in Goes gaat naast middelbaar onderwijs en een mbo-opleiding ook een hbo-opleiding aanbieden. Dat maakte de overnamepartner Essenzo bekend. Samen met de stichting Ojee ADHD uit Ouwerkerk heeft Essenzo opleidingen uit Gouda het failliete College overgenomen.

Sales

Het gaat om de hbo-opleiding Sales. Volgens Teus de Jong, de initiatiefnemer van Essenzo, is juist aan die opleiding behoefte. "In Zeeland is er vraag vanuit het bedrijfsleven naar sales-medewerkers op hbo-niveau."

Eerste particuliere hbo

In Gouda biedt Essenzo die hbo-opleiding al aan. Als de plannen voor de hbo-opleiding aan het Getijde College doorgaan is het de eerste particuliere hbo-opleiding in Zeeland.



Failliet

Het Getijde College werd begin januari failliet verklaard. Door het faillissement werd er een week niet lesgegeven op de school. Maandag gingen de deuren weer open en kregen de leerlingen weer gewoon les.



