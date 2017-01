Wind mee voor Windpark Bouwdokken

Gelijke ambities

Het windpark Bouwdokken wordt nu gebouwd op de Neeltje Jans en moet in 2018 de eerste duurzame energie gaan leveren. Dat de keuze voor de tweede maal op een Zeeuws energieproject valt is volgens Marcel Gallier directeur Energie van Akzonobel geen toeval. "Het heeft meer te maken de ambities die Zeeland heeft op het gebied van duurzame energie waar het consortium zich bij aan kan sluiten."



Bouw in volle gang

De bouw van Windpark Bouwdokken op de dammen van de voormalige Bouwdokhavens op de Neeltje Jans is in september 2016 gestart. Er komen in totaal 9 windturbines met een vermogen van 33,6 megawatt. Dat is vergelijkbaar met het gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsverbruik van met zo’n 42.000 huishoudens.



Groene energie

In 2020 moet volgens het Energieakkoord van 2013 ten minste 14 procent van de energie in Nederland duurzaam worden opgewekt. In 2050 mag er nauwelijks nog CO2 worden uitgestoten. De leden van het consortium werken samen om dit doel te kunnen bereiken. De windparken Krammer en Bouwdokken hebben een totale capaciteit van ruim 140 MW, genoeg om zo'n 140.000 huishoudens te voorzien van groene stroom.