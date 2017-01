De Nooijer vertrekt bij Telstar

Foto: Orange Pictures



Geen zin

"Ik had het niet meer naar mijn zin", zegt De Nooijer. De beslissing van De Nooijer is niet over een nacht ijs gegaan. "Voor de kerstvakantie heb ik al bij de club aangegeven dat het assistentschap op dit moment niet bij mij past. Dan probeer je het toch nog, maar het ging gewoon niet meer. Ik had geen zin meer om naar de club te gaan, om een weer een training te moeten geven. Ik moet voor mezelf eens gaan kijken wat wel bij mij past."



Toekomst

De Nooijer is nog hoofdtrainer bij zondag derdeklasser Philippine, daar is hij bezig aan zijn laatste seizoen. Wat hij nu gaat doen is nog niet bekend. "Er lopen wat gesprekken, ik zou terug kunnen keren naar Zeeland of iets anders. Alles ligt nog open."