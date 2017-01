Zeeland laat Vuelta aan zich voorbijgaan

Zeeland

Na de vermoedelijke start van de Vuelta in Utrecht volgt in 2020 een rit met finish in Breda. Een etappe tussen die twee steden zou mogelijk door een deel van Zeeland kunnen gaan. Maar de provincie gaat daar niet actief voor lobbyen.



Giro en Tour

Eerder deed het provinciebestuur wel zijn best om grote wielerrondes naar Zeeland te halen. In 2010 finishte de Giro d'Italia in Middelburg. Datzelfde jaar trok het peloton van de Tour de France ook door Zeeland bij een etappe die in Antwerpen finishte. In 2015 deed het grootste wielerevenement ter wereld opnieuw Zeeland aan. Toen fin finishte de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk op de stormvloedkering.



Derde grootste

Na de Tour de France en de Giro d'Italia is de Vuelta de derde grootste wielerronde van de wereld. Maar de provincie gaat geen poging ondernemen ook de derde grote wielerronde naar Zeeland te halen.