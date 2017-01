Hoek verlengt contract trainer Jannes Tant

Teleurstellende prestaties

Jannes Tant is bezig aan zijn eerste volledige seizoen bij Hoek. Vorig jaar verving hij na een serie nederlagen de ontslagen trainer Ruud Pennings. Onder Tant eindigde Hoek vorig jaar op een teleurstellende achtste plaats in de hoofdklasse B. Ook dit seizoen vallen de resultaten nog tegen. Hoek staat na vijftien gespeelde wedstrijden op de zevende plaats, en na de nederlaag van zaterdag tegen de nieuwe koploper Ter Leede is het gat met de bovenste plaatsen schier onoverbrugbaar.



Tant terughoudend

Voorzitter Art van der Staal beaamt dat de resultaten tegenvallen, en volgens hem was dat ook de reden dat Jannes Tant zelf terughoudender was in de contractbesprekingen dan Hoek zelf. ''De discussie lag meer aan de kant van de trainer of hij wel of niet zou verlengen. Hij had liever willen verlengen na bijvoorbeeld een, of twee gewonnen wedstrijden. Hij trekt zich het erg aan dat hij nog niet gepresteerd heeft met Hoek."



Goed veldspel

"De resultaten vallen tegen, maar zover wij het kunnen beoordelen is het veldspel goed. Het ontbreekt ons aan geluk op dit moment'', zegt voorzitter Van der Staal. Na de met 1-2 verloren wedstrijd tegen Ter Leede zei Jannes Tant ook dat zijn ploeg eigenlijk telkens beter is, maar dat het niet terug te zien is op het scorebord.



Complete staf

Trainer Jannes Tant wil verder met zijn complete staf, Hoek gaat in de komende periode met hen in gesprek om ook hun contracten te verlengen. "We zijn blij dat we nu een contractverlenging hebben, zodat Tant met de technische commissie de blik op volgend jaar kan gaan werpen." aldus Van der Staal.



Art van der Staal over contractverlenging Jannes Tant