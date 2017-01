Broers Mesu aan start van eerste marathon op natuurijs

MIDDELBURG / NOORDLAREN - De Zeeuwse schaatsbroers Niels en Erwin Mesu rijden mee in de eerste marathon op natuurijs van 2017. De Middelburgse broers staan aan het vertrek in Noordlaren dat dit jaar de eer heeft om als eerste een marathon op natuurijs te kunnen organiseren.

'Heel speciaal'

Niels Mesu vertelt dat hij al staat te trappelen. Hij noemt die eerste wedstrijd wel 'een giertank-koers' omdat wordt gereden op een opgespoten baan. "Maar de eerste wedstrijd op natuurijs is heel speciaal". Dat komt vooral door de gekte die ontstaat in Nederland als het gaat vriezen. Niels geniet van al die aandacht, hij ziet het ook al blijk van erkenning voor al de trainingsarbeid die de marathonmannen hebben verricht:

Alleen Niels

Vorig jaar werd de eerste marathon op natuurijs gehouden in Haaksbergen. Toen stond alleen Niels aan de start. Hij reed toen lang mee in de kopgroep, maar eindigde uiteindelijk als tiende. Broer Erwin deed toen niet mee, hij was alvast afgereisd naar Oostenrijk om zich daar voor te bereiden op de Alternatieve Elfstedentocht.



Eerste

Ondanks die voorbereiding was het niet Erwin, maar Niels die er bij de Alternatieve Elfstedentocht met de winst vandoor ging. Een jaar eerder was het wel Erwin die toen als eerste over de finish kwam op de Oostenrijkse Weissensee.



