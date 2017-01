Niels Mesu zesde bij eerste marathon op natuurijs

NOORD-LAREN - Niels Mesu is bij de eerste marathon op natuurijs op de zesde plaats geëindigd. De uit Middelburg afkomstige schaatser maakte in Noordlaren deel uit van de kopgroep van negen man. Hij sprintte van kop af aan, maar kwam net te kort voor de eindzege.

archieffoto: TimsImaging/Neeke Wassenbergh



Attent

Al vanaf het begin van de wedstrijd liet Mesu zien scherp te zien. Hij liet zich direct vooraan zien en waar een eerste vluchtpoging nog mislukte was hij er ook bij toen de beslissende slag werd geslagen. Hij pakte met acht anderen een ronde voorsprong op het peloton en gaf die niet meer uit handen. In de eindsprint ging de jongste van de schaatsbroers Mesu voor de eindzege, maar hij kwam net wat inhoud tekort. De zege ging naar Simon Schouten.



Haaksbergen

Morgen wordt er waarschijnlijk weer op natuurijs geschaatst. Dan is Haaksbergen het decor.