De Nooijer nieuwe trainer Zeelandia Middelburg

foto: Orange Pictures



Ervaring

"Dennis heeft veel ervaring als voetballer en inmiddels ook als trainer", zo luidt de verklaring van de technische commissie van de club om met De Nooijer in zee te gaan. "Wij denken dat hij goed past bij onze jonge, talentvolle spelersgroep."



Telstar

De Nooijer is nu nog trainer bij zondag derdeklasser Philippine. Tot afgelopen dinsdag was de oud-prof ook nog assistent-trainer bij Telstar in de Jupiler League. Hij leverde in Velsen per direct zijn contract in omdat De Nooijer vindt dat het assistentschap nu niet bij hem past. "Ik had het niet meer naar mijn zin."



Wel houdt De Nooijer de ambitie om het hoogste trainersdiploma Coach Betaald Voetbal te halen. Hij wil zich inschrijven voor de cursus.



Clausule contract

Zeelandia Middelburg heeft geen clausule in het contract laten opnemen waardoor De Nooijer eventueel tussentijds als assistent naar een profclub zou kunnen. "Tenzij het een grote club is, want dan kennen wij onze plaats", aldus de club. De Nooijer was als hoofdtrainer eerder werkzaam bij Zaamslag, Walcheren, RCS en Philippine.