Oud-voetballer Dick van Westen overleden

MIDDELBURG - Oud-voetballer en trainer Dick van Westen is woensdagochtend overleden. Hij was 76 jaar. Van Westen was onder meer bekend als speler van het Middelburgs amateurelftal dat in de jaren zestig drie keer landskampioen werd.

'Dick was tactisch sterk'

"Dick was een hele leuke voetballer. Tactisch was hij heel sterk in het veld. Hij trad nooit zo op de voorgrond", reageert Jan Bostelaar die met hem speelde. "Wij waren niet de snelste voetballers, maar dat hadden we ook niet nodig. Dick pakte zo makkelijk de ballen af."

Trainer

Na het succes als landskampioen stopte Van Westen als speler. In de jaren zeventig ging hij door als trainer. Hij coachte onder meer bij de voetbalclubs van Middelburg, Vlissingen, Serooskerke en Oostkapelle.



Bouwhandel

Dick was ook bekend van Van Westen Bouwmaterialen in Middelburg. Die bouwhandel begon hij in 1985 aan de Korendijk in Middelburg. Hij deed dat samen met zijn vrouw Lieske. In 2007 nam zijn zoon het bedrijf van hem over.