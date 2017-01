Hoogerland klimt op de fiets voor ALS

OOST-SOUBURG - Johnny Hoogerland uit Langeweegje stapt weer op de fiets. De in oktober gestopte voormalig Nederlands kampioen, doet op 8 juni mee aan de Tour du ALS. Hoogerland zal dan in Frankrijk de bekende berg Mont Ventoux beklimmen.

Geld inzamelen

Hiermee hoopt Hoogerland zo veel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek naar de ongeneeslijke spierziekte ALS. “Toen ik werd uitgedaagd voor deze beklimming zei ik meteen ja. Ik ben blij dat ik op deze wijze een bijdrage kan leveren.”



In oktober zette Hoogerland een punt achter zijn loopbaan als profwielrenner. Nu is hij ambassadeur van Roompot - Nederlandse Loterij, de pro-continentale profploeg waar hij de laatste twee jaar reed.



"Wielerheld"

Gert-Jan Pijl, voorzitter van de Tour du ALS, is verheugd met de deelname van Hoogerland. “Zijn komst maakt de zesde editie van ons evenement heel bijzonder. Onze deelnemers krijgen de kans om samen met een Nederlandse wielerheld de zwaarste beklimming uit de Tour de France te fietsen.”