Eversdijk en Van Klooster al 25 jaar trouw aan Supercross (video)

GOES - Ze hebben allebei weleens op het punt gestaan om er mee te stoppen, zeggen ze eerlijk. Maar ook in het jubileumjaar horen Eddy Eversdijk en Jan van Klooster weer bij de organisatie van de Supercross in Goes. Het indoor crossevenement in de Zeelandhallen wordt vandaag en morgen voor de 25e keer georganiseerd.

Van de Ven

Met posters en oude programmaboekjes op tafel kijken Van Klooster en Eversdijk terug op een kwart eeuw Supercross. "Dan komen natuurlijk veel herinneringen naar boven", zegt Eversdijk. "Of er een hoogtepunt voor mij was? Jazeker. Ik wilde altijd graag dat een Zeeuw bij de Inters zou winnen. Dus de zege van Rinus van de Ven in 2009 is voor mij wel het hoogtepunt."



Financiƫle problemen

Zo'n vijf jaar geleden stond de Supercross op omvallen vanwege geldzorgen. Eversdijk is blij dat het evenement het 25-jarig jubileum toch heeft gehaald. "Er zijn maar twee van dit soort crossen in Nederland, waar duizenden mensen naar kunnen kijken. Bij ons en in Zuidbroek. Dat maakt het natuurlijk wel uniek. We hadden er bijna mee moeten stoppen, maar gelukkig stonden en sponsors op en zijn we nu weer gezond."



Stoppen

Hoezeer ze er ook van genieten, beide mannen hebben weleens op het punt gestaan om te stoppen als vrijwilliger bij de Supercross. "Zeker in de tijden dat het financieel slecht ging", zegt Eversdijk. "Maar dan won de liefde voor de sport toch altijd weer", vult Van Klooster aan. "Als je hier op zaterdagavond staat te kijken naar de finale en je ziet duizenden mensen uit hun dak gaan bij de sport waar je zelf zo van houdt. Daar doe je het voor."