Van Duyn is aan zijn eerste seizoen bezig bij Veere, dat op de derde plaats staat in de 4e klasse A. Van Duyn is volgend seizoen actief bij Schipluiden, dat uitkomt in de 3e klasse van het zaterdagvoetbal in de regio Rotterdam.



Tal van clubs

Van Duyn was in Zeeland de laatste jaren actief bij tal van clubs. Zo was hij werkzaam bij onder meer: Colijnsplaatse Boys, Domburg, Sluiskil, Hansweertse Boys en Heinkenszand.