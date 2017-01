Jubileumduel voor veelscorende spits Tom Boere

Beginperiode

Tom Boere begint als jeugdvoetballer bij Terneuzen. Al snel wordt zijn talent ontdekt door AA Gent, waar hij deel uitmaakt van de jeugdopleiding. Ook daar valt hij op. Boere wordt gescout door Ajax en ook in Amsterdam scoort de spits veel in diverse jeugdteams. Tot een echte doorbraak in Amsterdam komt het niet.



Geen vaste waarde

Boere keert in 2012 terug naar AA Gent waar hij zijn debuut maakt in de thuiswedstrijd tegen Zulte-Waregem. Ook in Gent kan hij, mede door blessures, geen vaste waarde worden. In drie officiële duels scoort hij niet.



FC Eindhoven

Boere wordt uitgeleend aan Hoogstraten, dat in de Belgische Tweede Klasse uitkomt. Daar maakt hij in 22 wedstrijden zeven doelpunten. Het contract met AA Gent wordt in 2014 ontbonden als Boere een nieuwe club vindt. Hij vertrekt naar FC Eindhoven. Daar scoort hij, verdeeld over twee seizoenen, twaalf doelpunten.

Foto: www.fcoss.nl



FC Oss

Boere vertrekt naar FC Oss, waar hij weer de doelpuntenmachine is uit zijn jeugdperiode bij AA Gent en Ajax. In 21 officiële duels maakt hij 24 treffers. Tussen 28 oktober en 9 december scoort hij acht duels op rij (veertien goals). Het levert Boere twee Bronzen Stieren op; die van topscorer en beste speler van de Jupiler League in de tweede periode. Boere is de eerste speler sinds 1997 die al voor de winterstop tot twintig treffers komt in de Jupiler League.



Belangstelling

Of de spits na het sluiten van de transferwindow (eind januari) nog bij Oss speelt, is nog niet duidelijk. Begin januari meldt de Volkskrant dat NEC, Sparta Rotterdam en Willem II als mogelijke nieuwe clubs genoemd worden. Zelf zegt hij begin januari: "Niemand heeft zich nog gemeld. Maar ik neem aan dat er interesse is. Het zou raar zijn als het niet zo was.'



Honderdste wedstrijd

Vrijdag speelt Boere (24) zijn honderdste wedstrijd (alle competities) als profvoetballer. Tegenstander is Helmond Sport, dat getraind wordt door Roy Hendriksen uit Middelburg.