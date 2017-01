Kans op meer kou komende jaren

RITTHEM - De schaatskoorts laait hoog op, maar veel stelt de vorst niet voor. Alweer niet, want het wil al jaren niet met de winters in Zeeland. Toch zegt weerman Jos Broeke in Ritthem dat kenners die op langere termijn nieuwe kou voorspellen gelijk kunnen hebben.

Laatste keer

De laatste vorstperiode waarin de liefhebbers hun hart min of meer konden ophalen was in 2012. Maar het zou goed kunnen dat er in 2018 en 2019 opnieuw vorstperiodes zijn. Dat heeft volgens Jos Broeke te maken met de invloed van lage zonneactiviteit.



'Madeliefjeswinter'

Uit de gegevens van weerman Jos Broeke blijkt dat vorige eeuw vanaf de jaren '40 tot eind jaren '80 de winters streng waren, uitzonderingen als de 'madeliefjeswinter' van 1974/1975 daargelaten.



'88 is breukjaar

1988 noemt Jos Broeke "een breukjaar", want sindsdien zijn de temperaturen in de winter over het algemeen opgelopen. Maar hier is 1996 - 1997 de grote uitzondering: op 5 januari 1997 werd de voorlopig laatste Elfstedentocht gereden. Volgens Broeke zal er zeker nog een volgen, maar hij waagt zich niet aan een voorspelling.