Politieke botsing over de Zeeuwse Kustvisie

MIDDELBURG - De Zeeuwse Kustvisie geeft nog lang geen duidelijkheid over de haalbaarheid van Brouwerseiland in het Grevelingenmeer, een vakantie-schiereiland in het Veerse Meer en het bouwen van huisjes in het Vlissingse Nollebos. In de Statencommissie Ruimte kwamen de fracties hard met elkaar in botsing over deze drie omstreden projecten aan de Zeeuwse kust.

Goud van Zeeland

De gemoederen liepen vrijdag hoog op in het provinciehuis toen de Zeeuwse kustvisie werd besproken. Daarin hebben overheden en het bedrijfsleven afspraken gemaakt wat er in de toekomst nog wel en wat er niet mag gebeuren langs Noordzeekust van Zeeland. De kust is het goud van Zeeland, daar zijn de politieke partijen het over eens. Maar ze botsen keihard over de manier waarop de kansen van de kust kunnen worden verzilverd.



Zeeuwse Lagune

Zo haalde de VVD zich de woede van andere partijen op de hals door te stellen dat er nog lang geen streep wordt gezet door het plan van ondernemer Marco Doeleman om een schiereiland in het Veerse Meer aan te leggen. Dat plan is weliswaar door de gemeenteraad van Noord-Beveland weggestemd. Maar volgens VVD-Statenlid René Ruissen zijn er in het verleden beloftes gedaan aan de eigenaar van de Zeeuwse Lagune en voldoet zijn plan aan alle eisen. De VVD vindt dat de overheid onbetrouwbaar zou zijn, als Doeleman niet verder mag gaan met de uitwerking van zijn plan.



Onbetrouwbaar

D66-Statenlid Rutger Schonis reageerde als door een slang gebeten. Hij citeerde de Kustvisie waarin letterlijk staat dat het zicht vanaf de Veerse Dam op de stad Veere open moet blijven. "Als je dat samen in een kustvisie afspreekt en je houdt je daar vervolgens niet aan, dán ben je pas onbetrouwbaar", stelde Schonis.

Brouwerseiland

Een ander groot project aan de kust is Brouwerseiland, een plan om zandeilanden in het Grevelingenmeer op te spuiten en er luxe vakantiewoningen op te zetten. Er is veel protest tegen het plan, onder meer van bewoners en surfers. Maar omdat er al verschillende vergunningen zijn afgegeven, biedt de Kustvisie wel ruimte aan Brouwerseiland.



Wilde ideeën

Het plan wacht nog op de toestemming van minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu. Daarom vinden D66 en de SP dat de vergunningen die al zijn afgegeven voor Brouwerseiland waardeloos. Rutger Schonis van D66 wil hoe dan ook een stop op wat hij noemt 'wilde ideeën aan de Zeeuwse kust.' En ook Sylvia Tuinder van de SP vindt Brouwerseiland niet passen in de Zeeuwse kustvisie.

Nollebos

Er vielen in de statencommissie ook harde woorden over het Nollebos. De PvdA sprak zijn ongenoegen uit over de onduidelijkheid die de Zeeuwse Kustvisie laat over de haalbaarheid van het plan. Het Nollebos wordt bestempeld als bebouwde kom, maar is volgens de PvdA meer een uitloopgebied. Ook Wim Hirdes van Zeeland Lokaal vindt het onbegrijpelijk dat het gebied wordt bestempeld als bebouwde kom.



Ergernis

De SGP zorgde voor ergernis bij 50PLUS door te stellen dat er een 'kwaliteitsslag wordt gemaakt' als de plannen doorgaan om tientallen vakantiehuizen in het bos te bouwen. Volgens Willem Willemse van 50PLUS is het bos en het naastgelegen Westduinpark nu ook al een schitterend gebied.



Openluchtmuseum

De Zeeuwse Kustvisie wordt pas in april definitief vastgesteld. De komende weken en maanden wordt de voorlopige versie besproken in gemeenteraden en Provinciale Staten. Ria Rijksen van de ChristenUnie waarschuwde ervoor om niet té streng te zijn bij plannen met de kust: "We moeten oppassen dat we van Zeeland geen openluchtmuseum maken."