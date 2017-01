'Zeeland is verdeeld over intercity'

1500 handtekeningen

Boxmeer overhandigde enkele maanden geleden al 1500 handtekeningen aan Tweede Kamerleden, omdat Zeeland nu alleen een boemel-treintje heeft. Die doet alle treinstations aan langs het Zeeuwse spoor, dus ook alle kleine stations. Daardoor is de reistijd van en naar de Randstad langer geworden.



Verdeeld

Boxmeer benadrukte dat bijna 80 procent van de treinreizigers in- en uitstapt in Vlissingen, Middelburg en Goes. De willen natuurlijk de intercity terug. Maar bij de NS-directie en verantwoordelijk staatssecretaris Sharon Dijksma kan Zeeland geen vuist maken omdat ze onderling verdeeld is. Boxmeer vertelde de Statencommissie Economie vrijdagmiddag dat de NS-directie de komende weken de knoop al doorhakt over de dienstregeling voor 2018.

2013

De actievoerder pleit er zelf voor terug te gaan naar de situatie van vóór 2013 op het Zeeuwse spoor. In die oude dienstregeling reden er ieder uur twee treinen in Zeeland; één intercity en één stoptrein. Zo werden alle kleine stations in ieder geval één keer per uur aangedaan.



Stevig gesprek

"Ik heb onlangs een stevig gesprek gevoerd met Roger van Boxtel van de NS", reageert gedeputeerde Adrie van der Maas. "Hij onderkent dat er dingen rondom de dienstregeling niet ideaal zijn en wil ons terwille zijn."

Verlies voor kleine kernen

Volgens Van der Maas zou één stoptrein per uur een verlies zijn voor de kleinere kernen. Hij heeft goede hoop dat in de toekomst het een en ander te combineren valt.