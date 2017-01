Isabel bij laatste acht in The Voice of Holland

De 17-jarige Isabel kampte met een keelontsteking. Ze maakte zich daar voor de uitzending wel een beetje zorgen over. "Het is zo'n zwaar nummer. Je moet er helemaal voor gaan. Laten zien wat je in je hebt en power uitstralen", zei Isabel in de uitzending.

'Repetitie was beter'

Van Waylon (7,5), haar coach Sanne (8,5), Ali B (8,0) en Guus (8,0) kreeg ze gemiddeld een 8 voor haar optreden. Waylon, die het laagste cijfer uitdeelde, vond dat Isabel tijdens de repetities beter presteerde. "Ik weet niet. Het kwam niet helemaal bij me over. Niet zoals die vanmiddag bij me overkwam."



Belooft iets voor de toekomst

Ali B zag dat heel anders. "Ik denk: 17 jaar meisje...", begon de rapper. "Zo omgaan met een miljoenen publiek en een keelontsteking. Het belooft echt iets voor de toekomst als je met zoveel druk en een keelontsteking zo'n prestatie kan leveren." Coach Sanne Hans zei dat het een spannende en zware week was geweest. "Je zit aan de prednison en weet ik niet allemaal wat, en ja... je hebt het sensationeel gedaan."



7,65 van de kijkers

Via de RedRoom-app van The Voice of Holland konden ook de kijkers een cijfer geven aan Isabel. Ze kreeg van de stemmers gemiddeld een 7,65. Daarmee haalde ze een totaalcijfer van 15,65.



Hele week medicijnen

Afgelopen maandag staken de stemproblemen al de kop op. De rest van de week is met medicijnen, drankjes en snoepjes geprobeerd haar stem op te lappen. Ook is de hulp van zangcoach Rob van der Meule ingeschakeld.



Voorrondes

In de voorrondes maakte Isabel Provoost indruk met haar versie van Modern World (Anouk), I Kissed A Girl (Katy Perry) en Big Girls Don't Cry (Fergie). Isabel is lid van het team van Sanne Hans en plaatste zich vrij moeiteloos voor de liveshows. In de eerste liveshow, vorige week, zong ze Starving van Hailee Steinfeld.