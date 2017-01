'Eén havenbedrijf, één naam, één jaarrekening'

Vraagtekens

Toch plaatsen bedrijven in de havens in Zeeland en Gent nog wel vraagtekens bij de voorgenomen fusie. "Ze willen bijvoorbeeld weten wie de tarieven straks vaststelt", zegt Frans Kempenaars. Hij is voorzitter van Portiz, een bundeling van bedrijven in de Zeeuwse haven. "Bedrijven willen ook weten waar de organisatie wordt geconcentreerd en of ze straks naar Gent moeten om zaken te doen."

April

De twee havenbedrijven maken eind april definitief de knoop door of ze kunnen fuseren. Duidelijk is dat de wil er bij beide havenschappen is. "Als het doorgaat, wordt het echt één bedrijf met één naam en met één geconsolideerde jaarrekening", aldus de Zeeuwse directeur Jan Lagasse.