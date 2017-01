'Schaatsen in Zeeland: heerlijk, maar kort' (video)

KRABBENDIJKE/SLUISKIL - In Krabbendijke en Sluiskil zijn de ijsbanen zaterdag weer open geweest. Die moesten vrijdag in de loop van de dag dicht door invallende dooi. Het is voor het eerst deze winter dat er geschaatst kan worden op de banen en dat werd dan ook volop gedaan.

Multifunctionele baan

IJsclub de Scheve Schaats uit Sluiskil heeft sinds een paar jaar een multifunctionele baan net naast gemeenschapscentrum 't Meulengat. Voorheen werden de tennisbanen onder water gezet. Op vrijdag kon voor het eerst in vier jaar geschaatst worden. Vrijwilligers van de Scheve Schaats hebben vrijdagavond een nieuw laagje water op de baan gespoten. De lichte vorst van afgelopen nacht deed de rest.

Super!

De reacties in Sluiskil zijn enthousiast. "Echt super om zo met mijn vrienden te kunnen schaatsen", aldus één van de jonge schaatsers. "Heerlijk om zo hard te kunnen gaan", zegt een andere schaatser. De baan is zaterdagochtend vooral bezet door kinderen. Met of zonder stoel als steun. Voorzitter Piet de Kerf staat er zaterdagochtend met een trots gevoel. "Zo fijn dat dit weer kan. Voor het eerst weer in vier jaar. Ook zo mooi om altijd te zien hoe dat gaat. De samenwerking van zoveel vrijwilligers om dit voor elkaar te krijgen. Dat kan alleen in Sluiskil, " zegt De Kerf met knipoog. Vraag is wel hoelang de baan nog openblijft. De zon zorgt voor krakend ijs en op sommige stukken in de hoek al wat dooi. "Maar dit pakken ze ons niet meer af", aldus De Kerf.



Voldoende bevroren

In Krabbendijke ging de baan ook vrijdag en zaterdag open. Zaterdag om 14.00 uur stond daar de duizendste bezoeker van die dag op de schaatsen. Om 16.30 ging ie daar dicht vanwege de dooi. De organisatie verwacht dat de baan maandag weer open kan. dan verwachten ze schoolklassen uit Krabbendijke.



