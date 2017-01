Foto: Orange Pictures



Hoofdtrainer

De Nooijer (47) is al enkele jaren aan FC Dordrecht verbonden. Eerst als assistent-trainer en interim-hoofdtrainer. Sinds dit seizoen is De Nooijer hoofdtrainer bij De Schapenkoppen. Het contract van De Nooijer is met twee seizoenen verlengd. Daarnaast is er nog een optie voor een derde seizoen in opgenomen.



Doelstelling

FC Dordrecht staat dit seizoen op de achttiende plaats in de Jupiler League. De doelstelling van de club is handhaving.