Politie waarschuwt voor zakkenrollers

OOST- SOUBURG - De politie waarschuwt mensen die dit weekend tijdens de nachtelijke uren in de Middelburgse horeca gaan stappen, om goed op hun persoonlijke eigendommen te letten in verband met zakkenrollers.

Zakkenrollerij

De afgelopen twee weekenden zijn tijdens de nachtelijke uren diverse mensen in horecazaken in Middelburg slachtoffer geworden van zakkenrollerij. Negen slachtoffers hebben aangiftes bij de politie gedaan. De politie onderzoekt deze reeks diefstallen.



Sluit tassen af

De politie waarschuwt mensen: 'Let komend weekend tijdens het uitgaan goed op je persoonlijke eigendommen. Zorg dat tassen goed zijn afgesloten en stop mobiele telefoons na gebruik goed weg'. Bekijk op Politie.nl enkele handige tips en adviezen: www.politie.nl/themas/zakkenrollen.html.