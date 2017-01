Belgen domineren zwemloop in Vlissingen

Mannen

Baeyens had bij de finish bij de atletiekbaan in Vlissingen na 1 kilometer zwemmen en 10 kilometer lopen een voorsprong van 0.23' op Rob Musters uit Oud-Gastel. De winnende tijd van Baeyens was 52.29'. De derde plaats was voor Niels Persoon uit Naaldwijk in 55.22'.



Gert van der Vinden uit Biggekerke eindigde op de vijfde plaats in 58.29' en was daarmee de beste Zeeuw.



Grote voorsprong

Bij de vrouwen was de voorsprong van Nele Vermeulen groot op Emilie van Geijn uit Breda. Vermeulen kwam binnen in 1:08.22'. Dat was 3.26' sneller dan Van Geijn. Henriette Joanknecht uit Millingen aan de Rijn werd derde in 1:21.27'.



Monique Allefs uit Hulst werd vierde in 1:25.45'.

Korte afstand

Op de korte afstand (500 meter zwemmen, 5 kilometer lopen) ging de overwinning bij de mannen naar Jesse Lormans uit het Belgische Lichtaart in 27.48'. Rens de Ridder uit Arnemuiden werd derde in 29.21'



Nikita van den Ouden

Eva Cornelisse uit Rhoon won bij de vrouwen in 33.22'. Nikita van den Ouden uit Rilland (foto), die vorige week veel medailles won bij het Zeeuws kampioenschap zwemmen, werd tweede in 35.07'.