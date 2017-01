Hoek hard onderuit tegen Ajax

AMSTERDAM - Hoek is er opnieuw niet in geslaagd te winnen in de hoofdklasse A van het zaterdagvoetbal. De ploeg van trainer Jannes Tant ging met 6-1 onderuit tegen de amateurs van Ajax. Het is de grootste nederlaag van het seizoen.

Foto: Sjaak van der Salm



Prima start

Hoek kende een prima start door na twaalf minuten al op voorsprong te komen. Nick de Groote profiteerde van slecht uitverdedigen van Ajax. Maar daarna ging het mis voor Hoek. In de slotfase van de eerste helft zorgden Randy Kharkouch en Jack van Moerkerk voor een 2-1 ruststand voor Ajax.



Ajax loopt uit

In de tweede helft lopen de Amsterdammers via goals van Stanley Akoy en Berry van 't Land uit naar een 4-1 voorsprong.



Wissel Doka

Hoek-trainer Jannes Tant (foto), die eerder deze week zijn contract met één seizoen verlengde, grijpt in door Armand Doka naar de kant te halen voor aanvaller Guillaume Clinckemaillie. Veel helpt de wissel niet. Bilal El Amrani en Joost Heij scoren daarna nog en bepalen de eindstand op 6-1.



Derde nederlaag op rij

Het is de derde nederlaag op rij voor Hoek nadat de ploeg ook onderuit ging tegen Jodan Boys en Ter Leede. Hierdoor speelt Hoek een anonieme rol hoofdklasse A. De ploeg van Tant staat op de zevende plaats.



Scoreverloop

0-1 De Groote (12)

1-1 Kharkouch (39)

2-1 Van Moerkerk (43)

3-1 Akoy (47)

4-1 Van 't Land (58)

5-1 Amrani (70)

6-1 Heij (89)



Opstelling Hoek

De Jonghe, Wilson, Embrechts, Siereveld, Van Renterghem (Beshliaha/77), Vandepitte, Doka (Clinckemaillie/59), Lagrou, De Groote (Leonardo/77), Pattinama, Doesburg