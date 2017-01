Ahmad deelt falafel uit: 'Bedankt IJzendijke!' (video)

Bedanken

Met de falafel willen Ahmad en zijn vrouw Zenab de bewoners van IJzendijke bedanken. Nadat het gezin uit Aleppo was ontvlucht, werden ze in IJzendijke met open armen ontvangen. Zo hielpen dorpsbewoners bij het inrichten van hun huis. Dat hebben Ahmad en Zenab heel erg gewaardeerd.



Falafel

Voor de meeste bezoekers van Ahmads kraam is falafel nieuw. Het gerecht, dat gemaakt wordt van gemalen kikkererwten die vervolgens worden gefrituurd, is erg populair in het Midden-Oosten. Ahmad maakte de Syrische variant, met een aantal extra ingrediënten, waaronder ui. De bewoners van IJzendijke konden het gerecht uiteindelijk proeven met knoflooksaus.



Integreren

Het gezin wil graag integreren. Zo gaan Ahmad en Zenab een paar keer per week naar Nederlandse les in Oostburg. De kinderen van Ahmad en Zenab zitten op school en daarnaast op voetbal en pianoles.