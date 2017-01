KNVB voert vernieuwing pupillenvoetbal door

Foto: Orange Pictures



Kleinere veldjes, kleinere teams

Kinderen van zeven tot twaalf jaar gaan wedstrijden spelen op kleinere veldjes en in kleinere teams, waardoor ze vaker aan de bal komen en meer dribbelen, schieten, samenspelen en scoren. Dit moet volgens de KNVB bijdragen aan het vergroten van het spelplezier en de ontwikkeling van jeugdspelers.



Nieuwe wedstrijdvormen

De pupillen Onder 8 en Onder 9 beginnen als eerste met de nieuwe wedstrijdvormen. Ze gaan zes-tegen-zes-partijtjes spelen op een kwart voetbalveld. Nu is dat nog zeven-tegen-zeven op een half veld.



Ingooien wordt indribbelen

De KNVB denkt dat spelen op een kleiner veld beter aansluit op de belevingswereld van kinderen van deze leeftijd. Ingooien wordt indribbelen en scheidsrechters worden spelbegeleiders, die het spel voor kinderen in goede banen leiden.



Vanaf het seizoen 2018-2019 worden nieuwe wedstrijdvormen ook ingevoerd voor Onder 10, Onder 11 en Onder 12.



Ook in andere landen

Nederland volgt hiermee andere landen als Engeland, Duitsland, Spanje en België. Daar wordt al op kleinere veldjes met kleinere teams gevoetbald. In Nederland krijgen ongeveer 300.000 jeugdvoetbal met de nieuwe wedstrijdvormen te maken.