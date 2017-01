NIEUWEGEIN - Bondscoach Gerben de Knegt heeft Lindy van Anrooij uit Kapelle opgenomen in zijn selectie voor het WK veldrijden van komend weekend in het Luxumburgse Bieles. Van Anrooij doet mee bij de vrouwen tot 23 jaar. Het wordt haar eerste wereldkampioenschap.

Vijf beloften

Van Anrooij maakt met vier anderen deel uit van de Nederlandse beloften damesploeg. Dat zijn Manon Bakker, Annemarie Worst, Ceylin del Carmen Alverado en Inge van der Heijden. In december debuteerde Van Anrooij in het wereldbekercircuit.



Brico cross Hulst

Van Anrooij is op 12 februari in eigen provincie te bewonderen. Dan start ze in de Brico cross in Hulst.