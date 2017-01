Team Roompot met wildcard naar Amstel Gold Race

KAMPERLAND - Team Roompot - Nederlandse Loterij mag in april meedoen aan de Amstel Gold Race. De organisatie van de Nederlandse wielerklassieker maakte maandag bekend dat die Nederlandse wielerformatie een wildcard krijgt. Wanty-Groupe Gobert en Sport Vlaanderen-Baloise mogen eveneens starten.

Team Roompot

Team Roompot is de ploeg van Michael Zijlaard, Erik Breukink en Jean-Paul van Poppel. De Zeeuwen Brian van Goethem en Nick van der Lijke rijden voor Roompot.



16 april

Naast de drie Procontinentalteams doen ook de achttien ploegen uit de UCI WorldTour mee in Limburg. Mogelijk worden nog meer wildcards uitgedeeld. De 52e editie van de Amstel Gold Race is zondag 16 april. Vorig jaar ging de zege naar de Italiaan Enrico Gasparotto.