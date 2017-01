Rinus van de Ven terug op de motor: 'Pijn vergeet je op den duur' (video)

VLISSINGEN - Hij zou nooit meer op de motor stappen nadat hij meerdere zware ongelukken had gehad. Zo brak hij in 2010 meerdere rugwervels bij een wedstrijd in Stuttgart. Toch kruipt het bloed bij Van de Ven waar het niet gaan kan. In Spanje zat hij opeens weer op de motor. In Zeeland NU vertelde Rinus van de Ven over zijn ambities en de jubileumeditie van de Supercross.

Ontwerp

"Ik heb mooie wedstrijden gezien", aldus Rinus van de Ven over de 25e Supercross. "Ik heb meegeholpen met het ontwerp en het aanleggen van de baan."

Zeeuwse winnaar

In 2009 won hij de Supercross. Hij is nog altijd de enige Zeeuwse winnaar van de wedstrijd. "Maar daar denk ik niet vaak meer over na. Ik had al veel gewonnen, maar de Supercross nog niet. Ik heb er toen lang op moeten wachten en dat maakte het wel speciaal."

Noodlot

Een jaar later sloeg het noodlot toe bij Rinus van de Ven en raakte hij zwaar geblesseerd. Hij zei toen nooit meer een motor aan te willen raken, maar dat is dus niet gelukt. Vorige maand stond hij in Spanje opeens weer op de motor. "Het was al weer een poosje aan het trekken. Pijn vergeet je op den duur, hadden ze al eens tegen mij gezegd. Ik dacht toen dat dat niet kon, maar het is toch gebleken."

Trainen

Rinus van de Ven rijdt dus weer op de motor, maar het is nog geen uitgemaakte zaak dat hij ook weer wedstrijden gaat rijden. "Dan zal ik er eerst weer voor moeten trainen. Sinds de geboorte van mijn zoontje is daar niks meer van gekomen. Ik heb nu nog weinig motivatie om echt weer voor wedstrijden te trainen, maar het is wel fijn om weer op de motor te zitten."

Nancy van de Ven

Het zusje van Rinus, Nancy van de Ven, werd vorig jaar tweede bij het WK motorcross voor vrouwen. Op de vraag of zij eerder wereldkampioen wordt dan dat hij weer te zien zal zijn bij de Supercross reageert hij lachend. "De Supercross ga ik echt niet meer doen, misschien nog eerder een strandrace. Dus dan wordt Nancy eerder wereldkampioen."