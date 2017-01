'Vlissingen is mooi, maar ik mis wel oma's paella' (video)

VLISSINGEN - Jaarlijks komen er zo'n vijfhonderd internationale studenten naar Walcheren. Ze studeren aan de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen of aan het University College Roosevelt (UCR) in Middelburg. Studenten Alex en Maria ruilden hun thuisland in voor Vlissingen.

Studie

Maria Garces Cubells uit Madrid is tweedejaarsstudent International Business & Management op de HZ. Ze zocht een kleinschalige school om haar studie te volgen. Voorwaarde was ook dat de studie in het Engels was.



Paella en Stroofwafels

Zo kwam ze bij de HZ uit. Het bevalt haar prima. Het enige wat ze mist is het lekkere weer in Spanje en de paella van haar oma. "Ik hou wel heel erg van stroopwafels, maar om die nou hele dagen te eten."



Boulevard

Voordat ze naar de HZ kwam, wist ze niet waar Vlissingen lag. Maar nu voelt ze zich haar helemaal thuis. Haar favoriete plekje? De Vlissingse boulevard.

Engeland

Alex Henok Habtezghi komt uit Engeland en studeert Civiele Techniek aan de hogeschool. Hij wilde graag in het buitenland studeren om meer ervaring op te doen. Een grote stad was voor hem niet nodig.

Zeeland

Of de twee studenten na hun studie in Zeeland blijven weten ze nog niet. Ze sluiten het niet uit, want het bevalt ze hier prima.



Verdubbelen

De hogeschool vindt het belangrijk om buitenlandse studenten te onderwijzen. De internationale uitstraling van de school speelt hierbij een grote rol. Omdat de studenten later in hun carrière te maken krijgen met de globalisering van de wereld, worden ze zo hier op voorbereid. Natuurlijk is het voor de school ook een mooi visitekaartje om zo ook Nederlandse studenten te trekken. De HZ hoopt in de toekomst het aantal internationale studenten dan ook te verdubbelen.



