Wat verwachten de Zeeuwse wielerprofs dit seizoen?

OOST-SOUBURG - Januari is de maand waarin het nieuwe wielerjaar van start gaat. Er zijn al enkele wedstrijden gereden, maar de vier Zeeuwse profs kwamen nog niet in actie. Deze week zitten ze wel op de fiets. We vroegen Brian van Goethem, Nick van der Lijke, Marco Minnaard en Antwan Tolhoek naar hun verwachtingen.

Brian van Goethem

leeftijd: 25 jaar

woonplaats: Philippine

aantal zeges 2016: 1 (GP Briek Schotte in Desselgem)

beste prestatie 2016: 6e plaats Schaal Sels (1.1)



Brian van Goethem, die tegenwoordig in Philippine woont, rijdt voor het derde jaar op rij voor de tweede Nederlandse ploeg: Roompot - Nederlandse Loterij. Van Goethem hoopt komend voorjaar goed te presteren in tijdritten en wedstrijden als Dwars door West-Vlaanderen en Le Samyn.



De eerste wedstrijd van Van Goethem is vanaf 26 januari in de Challenge Ciclista Mallorca.

Nick van der Lijke

leeftijd: 25 jaar

woonplaats: Rotterdam

aantal zeges 2016: 0

beste prestatie 2016: winnaar jongerenklassement Tour des Fjords (2.1)



De uit Middelburg afkomstige Nick van der Lijke staat voor het tweede jaar onder contract bij Roompot - Nederlandse Loterij.



Hij begint op donderdag 26 januari aan de Cadel Evans Great Ocean Road Race in Australiƫ.



Van der Lijke hoopt dit seizoen direct goede uitslagen te rijden en richt zich onder meer op de Ronde van Noorwegen en de wedstrijden in de periode rondom de Amstel Gold Race.

Marco Minnaard

leeftijd: 27 jaar

woonplaats: Wemeldinge

aantal zeges 2016: 0

beste prestatie 2016: 7e plaats eindklassement Ronde van Noorwegen (2.HC)



Marco Minnaard begint aan zijn vierde seizoen voor Wanty-Groupe Gobert, de Belgische pro-continentale ploeg van Hilaire Van Der Schueren.



Minnaard begint aan het nieuwe seizoen op 15 februari in de Spaanse rittenkoers Ruta del Sol.

Antwan Tolhoek

leeftijd: 22 jaar

woonplaats: Yerseke

aantal zeges 2016: 0

beste prestatie 2016: bergklassement Ronde van Zwitserland (2.UWT)



Antwan Tolhoek maakte na een succesvol 2016 de overstap van Roompot - Oranje Peloton naar de grootste Nederlandse ploeg: Team LottoNL - Jumbo. Hij hoopt veel van renners als Steven Kruijswijk en Robert Gesink te kunnen leren.



Tolhoek begint aan het nieuwe seizoen op 15 februari in de Spaanse rittenkoers Ruta del Sol.