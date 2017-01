Snowboarder Bastiaansen langer aan de kant

OOST-SOUBURG - Erik Bastiaansen staat langer aan de kant dan verwacht. De snowboarder uit Terneuzen heeft nog te veel last van zijn hielen die hij eind vorig jaar kneusde. Deze week hoopte Bastiaansen weer aan te sluiten bij de World Cup in Italië, maar voorlopig staat hij nog niet in de sneeuw.

Tickets Olympische Spelen

Bij de zes World Cups zijn dit seizoen tickets te verdienen voor de Olympische Spelen. Bastiaansen heeft er nu al drie moeten missen, en ook de komende twee in Noord-Amerika gaat hij niet halen. "Heel misschien dat ik de vijfde in Canada nog haal, maar ik denk het niet. Dit is helaas niet wat ik er van verwacht had." In de tweede week van maart is het WK snowboarden.

Hoopvol

Vorige maand was Bastiaansen nog hoopvol over zijn herstel. Hij zei toen in de eindfase te zitten, maar dat duurt dus langer dan gedacht. Bastiaansen komt uit op het onderdeel slopestyle. Twee jaar geleden werd hij wereldkampioen bij de junioren en door die zege werd hij vorig jaar verkozen tot Zeeuws sporttalent van het jaar.



