Drastische veranderingen bij bibliotheek Vlissingen

Bezuiniging van 1,1 miljoen

Vorig jaar stemde de gemeenteraad ermee in dat er 1,1 miljoen euro wordt bezuinigd op de bibliotheek. Tot nu toe had de organisatie een budget 1,6 miljoen euro, dat dus wordt terugdrongen naar iets meer dan een half miljoen.



Teloorgang

Veel inwoners van Vlissingen zien de teloorgang van hun bieb al jaren met lede ogen aan. Waar de Vlissingse bibliotheek jaren geleden door vernieuwingen nog gold als lichtend voorbeeld voor de rest van het land, blijft daarvan met alle bezuinigingen weinig over.



Protest

Basisscholen in de buurt van de bibliotheek van Vlissingen protesteerden in september nog tegen de bezuinigingen. Volgens de scholen hebben de bezuinigingen veel impact op het leren lezen van kinderen op de scholen. De gemeente zegt dat er voor de basisscholen een aanbod van boeken beschikbaar blijft.

Helft van het personeel

Volgens de gemeente is het personeel van de bibliotheek inmiddels op de hoogte van de overnameplannen. Op dit moment heeft de bibliotheek bijna vijftien voltijdsbanen. In de huidige plannen neemt ZB maar 7,25 voltijdsbanen over.



Gebouwen verkocht

De gemeente gaat het bibliotheekgebouw aan de Spuistraat in Vlissingen verkopen. Er komt een nieuwe vestiging in bioscoop CineCity XL. Voor Souburg wordt nog gezocht naar een andere locatie, want ook de vestiging in de Kanaalstraat gaat dicht.



Bioscoop

CineCity is blij met de komst van de bibliotheek in het gebouw. De bibliotheek links in het gebouw, achter het CineCafé. Dat deel moet nog worden verbouwd. "Dit zorgt voor meer synergie", reageert directeur Ad Weststrate. "We zijn van plan om veel samen te werken met bijvoorbeeld lezingen, of als schrijvers langskomen."



Deze zomer

ZB moet nu eerst de plannen verder uitwerken voordat een definitief besluit wordt genomen. Het is de bedoeling dat de bibliotheek in juli van dit jaar wordt overgenomen.



