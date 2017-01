Achttien tips over moordzaak Schelde-Rijnkanaal

Vragen

Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedde dinsdagavond aandacht aan de moordzaak. Daarin stelde de politie aan het publiek meerdere vragen. Zo wil het onderzoeksteam weten of iemand na 15 juni iets opmerkelijks heeft gezien bij het Schelde-Rijnkanaal. Dat was de dag waarop slachtoffer het laatst is gezien.



70.000 euro

De politie vermoedt dat Van den Boogaart iets in de verdovende middelen deed. Afgelopen jaar gaf de man in Antwerpen meer dan 70.000 euro uit aan sieraden. Hij kocht onder meer een horloge van het merk IWC, dat is verdwenen. De politie wil weten waar het horloge is gebleven.



Lees ook:

- Slachtoffer Schelde-Rijnkanaal was doodgeschoten

- 'Vermoorde man Schelde-Rijnkanaal was illegaal bezig'

- Aanvullend onderzoek naar moord Van den Boogaart