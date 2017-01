Raadslid Terneuzen: experimenteer niet met mensen (video)

Werk zoeken

Twintig mensen die al meer dan vier jaar in de bijstand zitten, mogen meedoen aan een proef van twee jaar waarbij ze een basissalaris van 1000 euro krijgen. Ze hoeven niet meer te solliciteren, en mogen de opbrengsten van een baan naast die 1000 euro gewoon houden. Initiatiefnemers hopen dat deelnemers nu weer zelf op zoek gaan naar werk, omdat ze de bijverdienste mogen houden.



Bijverdienen

De fractie Sociaal Terneuzen ziet het experiment niet zitten. "Er wordt al jaren geprobeerd om die mensen aan een baan te helpen. Dat is niet gelukt", zegt raadslid Ingrid Wojtal. "Wie zegt dus dat die mensen nu wel kunnen gaan bijverdienen?"



Problemen

Als het niet lukt bij te verdienen, moeten de deelnemers aan de proef het doen met die 1000 euro. "Want dat is het; alle extra bijstandsregelingen en toeslagen vallen allemaal weg. Dan kom je toch al snel financieel in de problemen."



Landelijke proef

Ingrid Wojtal ziet liever dat Terneuzen zich aansluit bij landelijke proeven, waarbij ook bijstandsuitkeringen worden omgezet in een basisloon of een gift. "Waarom zelf een ingewikkeld systeem gaan opzetten, terwijl je ook kunt profiteren van landelijke kennis en ervaring? Je moet niet zelf gaan zitten experimenteren met mensen."



Verdeeld

De gemeenteraad van Terneuzen is diep verdeeld over het experiment met de bijstandsuitkeringen. Het aantal voor- en tegenstanders in de gemeenteraad lijkt vooralsnog gelijk op te gaan. Donderdag valt de beslissing.



Lees ook: Terneuzen diep verdeeld over proef basisinkomen