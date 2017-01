Motorrijder opgepakt na wilde achtervolging

HOOGERHEIDE - Een 38-jarige motorrijder uit Borssele is in de nacht van dinsdag op woensdag opgepakt op de A4 bij Hoogerheide na een wilde achtervolging. Volgens de politie was hij dronken, onverzekerd en had de man geen geldig rijbewijs.

Een dot gas

Agenten zagen de man rond half twee rijden op de Rooseveltlaan in Bergen op Zoom. Uit een check bleek dat de motor onverzekerd is. Daarom besloten de agenten hem aan de kant te zetten, maar de motorrijder werkte daar niet aan mee en gaf juist een dot gas.



Klemgereden

Na een achtervolging dwongen agenten de motorrijder om naar de afrit op de A4 richting Hoogerheide te rijden. Daar is hij klemgereden.



Uiteindelijk overmeesterd

Maar de verdachte gaf het toen nog niet op. Hij probeerde eerst langs de agenten te rijden, maar omdat hij daarbij de politieauto raakte viel hij van zijn motor. Vervolgens zette hij het op een lopen en stak daarbij de snelweg over. Uiteindelijk is hij in de berm overmeesterd.